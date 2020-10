TFF 3. Lig: Yalovaspor: 0 - Çarşambaspor: 0

Misli.com TFF 3. Lig 3. Grubun 3. haftasında Yalovaspor sahasında Çarşambaspor’u ağırladı. Yalova Atatürk Stadyumunda oynanan 90 dakikalık mücadele golsüz 00’lık eşitlikle sonuçlandı. Ev sahibi Yalovaspor’da kaleci Ahmet Pekgöz son 20 dakikada yaptığı 4 kurtarışla kalesini gole kapatırken takımına 1 puanı getiren isim oldu. Ev sahibi ekip puanını 2’ye yükseltirken, Karadeniz temsilcisi Çarşambaspor ise puanını 5’e çıkarttı.



SAHA: Yalova Atatürk

HAKEMLER: Doğukan Yıldırım xx, Mehmet Pekmezci x, Emrah Uluçay xx

YALOVASPOR: Ahmet Pekgöz xxx, Hüseyin Fatih Salım xx, Salih Kaan Kaplan xxx, Suat Avcı xxx, Cemal Doğu xx(İlker Avşeren dk. 72 x), Oğuzhan Bozkurt xx(Ümran Zambak dk. 68 x), Erhan Bal xx(Emrah Şahinçiftçi dk. 72 x), Burak Çınar xx, Mustafa Serkan Demirel xx(Cenk Kuşku dk. 87 ?), Onurcan Küçük xx, Yusuf Akdemir(Umut Kıral dk. 87 ?)

ÇARŞAMBASPOR: Eren Tatlıdil xx, Mete Han Genç xx(Veysel Kılıç dk. 67 xxx), Kemal Sabri Bayraktar xx, Oğuzhan Yıldırım xx, Aykut Topal xx, Abdülkadir Yıldırım xx, Murat Kürüm xx(Ömer Can Ahenk dk. 76 x), Muhammet Mustafa Doğan xx, Abdulsamet Can xx(Selahattin Seyhun dk. 88), Serhan Yılmaz xx, Eren Yılmaz xx

Sarı Kartlar: Suat Avcı, Cemal Doğu, Salih Kaan Kaplan, Onurcan Küçük (Yalovaspor), Serhan Yılmaz, Aykut Topal, Abdulsamet Can (Çarşambaspor)

