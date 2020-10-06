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Yalova’da istihdam köprüsü kurulacak Dev projenin imzaları atıldı Engellilere istihdam yolu açılacak

İHA

Yalova’da istihdam köprüsü kurulacak Dev projenin imzaları atıldı Engellilere istihdam yolu açılacak

“Yalova İli Engelli Gençleri İçin Tersane Sektöründe Mesleki Eğitimden İstihdama Köprü Kurmak” Projesi kapsamında Başlangıç Sözleşmesi İmzalandı
Valimiz Muammer Erol, Yalova Üniversitesi tarafından hazırlanan ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansına sunulan “Yalova İli Engelli Gençleri İçin Tersane Sektöründe Mesleki Eğitimden İstihdama Köprü Kurmak” projesine ilişkin başlangıç sözleşmesini imzaladı. Valilik Makamında düzenlenen imza törenine, Valimiz Muammer Erol, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Erhan Dede katıldı. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilan etmiş olduğu 2020 yılı Sosyal Gelişme Programı (SOGEP) kapsamında destek almaya hak kazanan Yalova Üniversitesi’nin “Yalova İli Engelli Gençleri İçin Tersane Sektöründe Mesleki Eğitimden İstihdama Köprü Kurmak” adlı projesi Yalova Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Yalova Üniversitesi Engellilik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yalova Tersaneciler Derneği, Sefine Denizcilik Tersanecilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Tersan Tersanecilik San. ve Tic. A.Ş. işbirliğinde gerçekleştirilecektir.
Türkiye'de engelli gençlerin ve tersanelerdeki iş kazası mağdurları ve yakınlarının mesleki eğitim ve istihdamlarına yönelik sürecin bir bütün halinde ele alınıp çözüm üretmeye yönelik yenilikçi çalışmalar yapılması hedeflenen Proje kapsamında; Yalova ilinde ikamet eden 1830 yaş aralığındaki lise düzeyinde eğitime sahip 50 engelli bireyin (görme ve zihinsel engeli bulunan bireyler hariç) tam katılım ve fırsat eşitliği çerçevesinde mesleki eğitim ve toplumsal yaşama katılımının sağlanması, Tersane sektöründen yaşanan iş kazası mağdurlarının mesleki eğitim ve toplumsal yaşama katılımının sağlanması, Proje kapsamında eğitim gören ve başarılı olan 25 engelli bireyin istihdamı ile ekonomik hayata katılımlarının sağlanması, Engelli gençlere yönelik mesleki eğitim programının oluşturulması, Proje kapsamında eğitim gören iş kazası mağdur ve yakınlarından başarılı olan 5 bireyin istihdamı ile ekonomik hayata katılımlarının sağlanması, İşveren ve diğer çalışanların engelliler konusunda eğitilmesi, Eğitimlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması için Yalova Üniversitesi bünyesinde engelli entegre yüksekokulu kurulması amaçlanıyor.

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