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Hersek Lagünü "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

İHA

Hersek Lagünü "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

Aralarında Yalova Altınova Hersek Lagününün de yer aldığı 7 ildeki bazı bölgeler "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bazı doğal sit alanlarının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi hakkında kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Altınova Hersek Lagünü, 2 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, “kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi. Kararın bölgenin doğal yaşamı açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Doğal yaşamımız ve çevremiz adına alınan bu karar nedeniyle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ye, Orman Genel Müdürlüğümüze, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine ilçemiz ve çevre dostları adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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