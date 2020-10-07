'Kesin korunacak hassas alan' olarak tescil edilen Hersek Lagünü, flamingolara ev sahipliği yapıyor



Cem Mete OKURRecep CAN/ YALOVA, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, `kesin korunacak hassas alan´ ilan edilen Yalova´daki Hersek Lagünü, flamingoların da aralarında bulunduğu 229 kuş çeşidine ev sahipliği yapıyor.

Resmi Gazete´de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın imzasıyla dün yayımlanan kararla, bazı doğal sit alanlarının koruma statüleri yeniden değerlendirildi. Buna göre, Bayburt'un merkez ilçe sınırları içerisinde bulunan Kızıltepe Uluçayır Fosil 2 Doğal Sit Alanı, Bartın'ın Ulus ilçesindeki Ulukaya Şelaleleri, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki Uluköy Çifteköprü, Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Kemiklitepe Fosil Yatakları, Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Kız Adası, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Abacı Peribacaları ile Soğuksu Milli Parkı Ağaç Fosilleri Doğal Sit Alanı, Ankara'nın Çamlıdere ilçesindeki Pelitçik Fosil Ormanı'nın koruma statülerinin yeniden değerlendirilmesi sonucunda, bazı bölgelerin `kesin korunacak hassas alan´ olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ´NÜN KAVİSLİ YAPILMASINA NEDEN OLDU

Yeni ilan edilen 7 `kesin korunacak hassas alan' bölgesinden biri olan Yalova´daki Hersek Lagünü, DHA tarafından görüntülendi. Kuş çeşitliliği ile dikkat çeken Hersek Lagünü, 2016 yılında yapımı tamamlanan Osmangazi Köprüsü´nün de kavisli yapılmasına neden olmuştu. Lagüne gelen ziyaretçiler ise yapılan gözlem kulesine çıkarak, lagündeki kuşları buradan izleme imkanı buluyor.

'KUŞ ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIYOR'

Kuş gözlemcisi Fatih Bülbül, ''150 hektar sulan alanı toplamda 250 hektar alanı kapsayan Hersek Lagünü´nde bu yıl yapılan sayımlarda 229 kuş çeşidi konaklıyor. Kuş çeşidi son 10 yılda yaklaşık 150 arttı diyebiliriz. Lagünde bulunan en önemli kuş türü flamingolar. Lagünde yaptığımız sayımlarda yaklaşık 500 flamingo kayıt altına alındı. Geçen yıl da bu sayılarda flamingo alana gelmişti'' dedi.DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR-Recep CAN

2020-10-07 11:12:04



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