Altınova’dan İznik’e ziyaret

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Yalova'nın Altınova Belediyesi'nden gelen heyeti ağırladı.

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, İGM ve belediye meclisi üyeleri, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’yı makamında ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ardından Kaymakam Özyiğit ve beraberindekiler, Metin Bülbül’ün İznik’teki evini ziyaret ederek, bahçesinde dalından meyve yediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.