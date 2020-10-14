Yalova’daki kivi hasadını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli başlatacak Bakan Pakdemirli Altınova'da Engelli Uyumlu Kuş Gözlem Kulesi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesini hizmete açacak

Türkiye’nin kivi bahçesi Yalova’da hasat Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından başlatılacak. Cuma günü Yalova Altınova’yı ziyaret edecek olan bakan Pakdemirli Altınova Hersek Lagünü Doğa Eğitim Ve Engelli Uyumlu Kuş Gözlem Kulesi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesini hizmete açacak. Bakan Pakdemirli, Altınova’daki kivi bahçelerini de gezip kivi hasadına katılacak.

Hersek Lagünü’nün güney kısmına Hersekzade Ahmet Paşa Stadının yan tarafına 40 dönümlük alana kurulan Altınova Belediyesi Tıbbı Aromatik Bitkiler Bahçesi’nde 148 bitki çeşidi yer alıyor. Proje kapsamında; Giriş Kontrol Ünitesi, Tanıtım Merkezi, Kanatlı Müdahale Birimi, Kır Kahvesi, Kuş Gözlem Alanı, Kuş Gözlem yolu bulunuyor. Ayrıca Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi Projesi ile de Yalova'da yetişen önemli bitki türlerinin tanıtımı için halka açık rekreasyon alanı olarak planlanmış olup, alanda ARGE Binası, Görsel Sera Binası, Botanik Restoran ve Tanıtım Ofisi ile Atölye yer alıyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı; görme, işitme ve fiziki engelli vatandaşların bütün alanlardaki hak ve hizmetlere ulaşabilmesi için Altınova Hersek Lagünü’ne Türkiye’nin ilk engelsiz kuş gözlem kulesini yaptı. Tabiata uyumlu olması amacıyla ahşap giydirme olarak inşa edilen 18,5 metre yüksekliğinde, 7 katlı çelik konstrüksiyon kuleyi engelli vatandaşlar da asansör sistemiyle gezebilecek, buradaki sulak alan habitatını rahatlıkla gözlemleyebilecek.

Kulenin yanında yer alan idari binanın içinde; kafeterya, kanatlı hayvan ilk müdahale merkezi, konferans salonu, kuş tahnit merkezi ve kır kahvesi yer alıyor.

Öte yandan; Altınova Hersek Lagünü, geçtiğimiz hafta kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmiş ve karar Resmi Gazetede yayımlanmıştı.

Altınova’da hizmete girecek olan iki projenin sadece ilçeye değil Türkiye’ye de büyük değer katacağını ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “İlçemizde gerçekleştirilen hizmetlere destek veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ye, Eski Orman ve Su İşler Bakanı Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Veysel Eroğlu’na, AK Parti Milletvekillerimiz Sayın Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol’a, Yalova Valisi Sayın Muammer Erol’a, Altınova Kaymakamımız Sayın Regaip Ahmet Özyiğit’e, AK Parti Yalova İl Başkanımız Sayın Muğlim Bağatar’a ve İlçe Başkanımız Sayın Hasan Zafer’e, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile ekiplerine ilçemiz ve doğa dostları adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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