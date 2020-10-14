2 günde 4 iş yerinden hırsızlığa tutuklama

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Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA) YALOVA´da, 2 günde 4 iş yerinden para ve çeşitli malzemeler çalan M.G., polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen M.G., mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi ve Mimar Sinan Caddesi'nda bulunan 4 iş yerinde 2 günde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. İş yerlerinden 6 taşınabilir şarj aleti, 150 lira, 4 bin lira değerinde 14 tespih, 1 sarı renk zincir ve bir miktar bozuk paranın çalınmasıyla ilgili polis ekipleri, M.G.'nin hırsızlık şüphelisi olduğunu belirledi. M.G., malzemelerle birlikte evinde yakalandı. Gözaltına alınan M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR

2020-10-14 10:54:21



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