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Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur: Yalovaspor: 6 - Halide Edip Adıvarspor: 4

İHA

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur: Yalovaspor: 6 - Halide Edip Adıvarspor: 4

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Yalovaspor, normal süresi 11 biten karşılaşmada Halide Edip Adıvarspor’u penaltı atışları sonrasında 64 yenerek adını üst tura yazdırdı. Yeşilkırmızılı ekip, 2. Tur'da Sultanbeyli Belediyespor ile eşleşti.

Stat: Yalova Atatürk Stadyumu
Hakemler: Fatih Tokail xx, Cemalettin Gündoğdular x, Murat Can Ilgaz xx
Yalovaspor: Görkem Güner xxx, Fatih Hüseyin Salım x (Yakup Kayış dk. 40 xxx), Salih Kaan Kaplan xxx, Cemal Doğu xx (Dilan Can Kayan dk. 46 x (Burak Çınar dk. 78 xx), Erhan Bal xxx, Oğuzhan Bozkurt xx (Alperen Topçular dk. 70 xx), Burak Tufan xxx, Mustafa Serkan Demirel xx (Suat Avcı dk. 46 xxx), Umut Kıral xxx, İlker Avşeren xxx, Emrah Şahinçiftçi xxx (Batuhan Eren dk. 93 xx)
Halide Edip Adıvarspor: Tunahan Dikişçi xx, Furkan Kalafatçı xx (Tugay Keleş dk. 64 xx), İbrahim Serdar Aydın xxx (Sezer Yıldırım dk. 81 x), Oğuz Aksoy xxx (Necati Yapuklar dk. 91 x), Said Can Açıkalın xx, Mehmet Kodeş xxx, Şemsettin Ender Kılıç xxx, İlyas Bilen xx, Mürsel Civelek xxx, Marlon Bülent Üçüncü xxx (Alparslan Demir dk. 91 x), Recep Pekgöz xx
Goller: Mustafa Serkan Demirel (dk. 26) (Yalovaspor), Marlon Bülent Üçüncü (dk. 43) (Halide Edip Adıvarspor)
Sarı kartlar: Salih Kaan Kaplan, Görkem Güner, Emrah Şahinçifti, Alperen Alperen Topçular, Burak Turan (Yalovaspor), Recep Pekgöz, Mürsel Civelek, Sezer Yıldırım, Necati Yakuplar (Halide Edip Adıvarspor)

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