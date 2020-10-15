Yalova'da sahte içki operasyonu

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Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA) -YALOVA´nın Çınarcık ilçesinde, sahte içki üretip, piyasaya süren M.B., gözaltına aldı.

Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.B.´nin sahte içki üretip, piyasaya sürdüğünü tespit etti. Bunun üzerine M.B.´nin evine baskın yapıldı. Evde yapılan aramada çeşitli ebatlarda 5 bidon içinde etil alkol, 1 adet 1,5 litrelik bidonda sahte şarap, 34 şişe sahte rakı, 27 şişe votka, 24 şişe viski ile 30 adet aroma ve 7 adet kit ele geçirildi. Gözaltına alınan M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR

2020-10-15 16:41:46



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