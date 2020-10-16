Yalova'da okullarda sağlık personeli görevlendirilecek



Cem Mete OKUR/YALOVA,(DHA) YALOVA Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir sağlık görevlisinin okullarda görevlendirilmesine karar verdi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Muammer Erol başkanlığında yaptığı toplantı ile koronavirüs salgınına karşı ek tedbirler aldı. Toplantıyla ilgili Yalova Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kentte eğitim döneminin başlamasında sakınca bulunmadığı belirtilerek, "Okul yönetimi, öğretmenler ve velilerin 'Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetim Rehberi'nde belirtilen hususlara dikkat etmelerinin sağlanmasına, okullarda maske kullanımı, sosyal mesafenin korunması, el hijyeni ve ilgili diğer tedbirlere uyulması konusunda maksimum hassasiyet gösterilmesine, 'Sağlık Eğitim Elele' Projesi kapsamında sağlık müdürlüğü tarafından bir sağlık personelinin okullarda görevlendirilmesine, bu personelin hem okuldaki hijyen koşullarını hem de Covid-19 vaka çıkması durumunda okulda yapılması gereken işleri koordine etmesine karar verilmiştir" denildi.

Okullarda alınması gereken tedbirler ve pozitif vaka çıkması durumunda izlenecek algoritmaların İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce tüm okul yöneticilerine tebliğ edilmesine karar verildiği de kaydedilen açıklamada alınan ek tedbirler şöyle sıralandı:

"Velilerin okul giriş ve çıkış saatlerinde okul önlerinde oluşturacağı sosyal mesafe ihlal risklerinin kolluk güçlerince kontrol edilmesine, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı sosyal hizmetlerde yaşayan çocukların okullarında eğitimlerine başlayabilmelerine, evde takibi yapılan pozitif vakalardan, ev ortamında birden fazla kişi olması ve fiziki imkanlar sebebiyle izolasyon kurallarına uyulmasının zor olacağına kanaat getirilenlerin izolasyon için KYK Yurduna alınmasına ve alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari işlem tesis edilmesine, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına." DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR

2020-10-16 16:54:51



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