TFF 3. Lig: Yalovaspor: 0 - Karşıyaka: 1

TFF 3. Lig 3. Grup 5. haftasında Yalovaspor sahasında Karşıyaka’ya 10 mağlup oldu.
Yalova Atatürk Stadyumunda oynanan mücadelede İzmir ekibine galibiyeti getiren golü 13. dakikada Hakan Kuş kaydetti. Karşıyaka’da İlyas Karaman 66. dakikada gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü. Ev sahibi Yalovaspor ligdeki galibiyet hasretini sürdürdü.
Stat: Yalova Atatürk Stadyumu
Hakemler: Gürkan Tanoğlu xx, Mehmet Büyükyılmaz x, Vedat Güneş xxx
Yalovaspor: Ahmet Pekgöz xx, Salih Kaan Kaplan xx, Burak Çınar xx, Suat Avcı xx (Emrah Şahinçiftçi dk. 67 xx), Cemal Doğu x, Oğuzhan Bozkurt x, Burak Turan xx (Onurcan Küçük dk. 71 ?), Batuhan Eren xx (Erhan Bal dk. 82 x), Umut Kıral xx (Yusuf Akdemir dk. 82 x), İlker Avşeren x (Alperen Topçular dk. 67 x), Yakup Kayış xxx
Karşıyaka: Erdoğan Açar xxx, Cenk Özbey xxx, Mustafa Aşan xxx (Mustafa Çalışkan dk. 89 ?), Arif Cılak xxx, Doğukan İnci xxx (Harun Atalay dk. 73 xx), Hakan Kuş xxx (Battal Demirbilek dk. 90+3 ?), Mustafa Değirmenci xxx, Metin Peker xxx, Burak Karapınar xxx, Muhammet Fatih Öztekin xxx, İlyas Kahraman xxx
Gol: Hakan Kuş (dk. 13) (Karşıyaka)
Kırmızı kart: İlyas Kahraman (dk. 66) (Karşıyaka)
Sarı kartlar Suat Avcı, Batuhan Eren, Onurcan Küçük (Yalovaspor), Muhammet Fatih Öztekin, Harun Atalay (Karşıyaka)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.