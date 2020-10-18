Başkan Oral: "Azerbaycanlı kardeşlerimizleyiz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Oral: "Azerbaycanlı kardeşlerimizleyiz"

İHA

Başkan Oral: "Azerbaycanlı kardeşlerimizleyiz"

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın bağımsızlığının 29. yıl dönümü kutladı.
Türkiye’nin Azerbaycanlı kardeşlerinin her zaman yanında olduğunu ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Can Azerbaycan'ın daha da güçlü şekilde yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi. Öte yandan, Altınova Belediye Meclisi insanlık suçu işleyen Ermenistan’ı oy birliğiyle kınadı. Türk halkının, Azerbaycan’ın sürdürdüğü haklı mücadelenin yanında olduğunu ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Ermenistan Ordusu çok büyük çaresizlik içindedir ve her gün yeni bir insanlık suçu işlemektedir. Kadın, çocuk, yaşlı demeden yine masum sivilleri vurdu ve kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. Bunun adı kalleşlik, korkaklık, hak hukuk tanımazlıktır. Her konuda sözü olan ülkelerin ve uluslararası kuruluşların işgalci Ermenistan'ın sivilleri katletmesine sessiz kalması manidardır. Hiçbir insanlık suçu cezasız kalmayacaktır. Ülke savunmasında şehit olan askerlere Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum” dedi.
Öte yandan, Altınova Belediye Meclisi Ekim ayı olağanüstü Meclisi’nde Azerbaycan topraklarında insanlık suçu işleyen Ermenistan’ı oy birliğiyle kınadı. Ayrıca, Altınova Belediye Meclisi Azerbaycan’dan bir şehirle Kardeş şehir olunması yönünde oy birliğiyle tavsiye kararı aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yalovaspor - Karşıyaka: 0-1
YEREL HABERLER Yalovaspor - Karşıyaka: 0-1
TFF 3. Lig: Yalovaspor: 0 - Karşıyaka: 1
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Yalovaspor: 0 - Karşıyaka: 1
Yalova 30 bin ton kivi rekoltesi bekleniyor
YEREL HABERLER Yalova 30 bin ton kivi rekoltesi bekleniyor
El Emeği Göz Nuru Kadınlar Çarşısı start alıyor
YEREL HABERLER El Emeği Göz Nuru Kadınlar Çarşısı start alıyor
Yalova'da okullarda sağlık personeli görevlendirilecek
YEREL HABERLER Yalova'da okullarda sağlık personeli ...
Yalova’da yeni korona tedbirleri Yalova’da her okula bir sağlık görevlisi
YEREL HABERLER Yalova’da yeni korona tedbirleri Yalova’da her okula ...
Yalova’da pandemi denetimleri Yalova Valisi Muammer Erol denetimlere katıldı
YEREL HABERLER Yalova’da pandemi denetimleri Yalova Valisi Muammer ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X