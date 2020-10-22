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Fotoğraf karesinden çıkarılan Muharrem İnce: Partide bölücü kimmiş herkes gördü

DHA

Fotoğraf karesinden çıkarılan Muharrem İnce: Partide bölücü kimmiş herkes gördü


Huzeyfe ÖZDEMİRSemih ŞAHİN/YALOVA, (DHA)CHP´li Muharrem İnce, gazeteci Bekir Coşkun'un cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu ile yan yana çekilen fotoğraftan kendisinin kesilip çıkarılmasına tepki göstererek, "O fotoğrafı çeken, fotoğrafın CHP'nin resmi sitesinde yayınlanmasına izin verenlere teşekkür ediyorum. Partide bölücü kimmiş, herkes görmüş oldu" dedi.
`Bin Günde Memleket Hareketi' sloganıyla tüm şehirleri ziyaret etmeyi hedefleyen CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, Sakarya ve Kocaeli'de gerçekleştireceği ziyaretler öncesinde Yalova´daki evinde Demirören Haber Ajansı´na (DHA) açıklamalarda bulundu. İnce yaptığı açıklamada, gazeteci Bekir Coşkun'un cenaze töreninde Kılıçdaroğlu´nun solunda yer tuttuğu fotoğraf karesinin, kendisinin bulunduğu bölüm kesilerek paylaşmasına tepki gösterdi.
'PARTİDE BÖLÜCÜ KİMMİŞ HERKES GÖRMÜŞ OLDU'
Fotoğraf karesini kesenleri bölücülükle suçlayan İnce, "O fotoğrafı çeken, fotoğrafın CHP'nin resmi sitesinde yayınlanmasına izin verenlere teşekkür ediyorum. Partide bölücü kimmiş herkes görmüş oldu. Evet, partide bölücüler var. Onların da kim olduğunu, oto fotoğrafı yayan kişi, çeken kişi, ona onay veren kişiye bölücülerin kim olduğunu gösterdiği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
'MUHALEFET KENDİNE BAKSIN'
Muhalefetin 'Dış güçler bizi karıştırmak istiyorlar' gibi söylemlerden vazgeçmesi gerektiğini söyleyen İnce, şöyle devam etti:
"Muhalefet büyümüyor, küçülüyor. Muhalefetin yalanı 'Bizi saray karıştırıyor. Bize müdahale ediyorlar' şeklinde bir tavır koyuyorlar. Baktığımızda CHP'nin bir yetkilisi 'Ben Atatürk demem' diyorsa bunu kim söyletiyor. Peki kurultayın yetki vermediği kişileri, seçmediği kişileri aynı göreve iki satır yazıyla atıyorsan, bunu kim yapıyor. Azerbaycan konusunda, partiden farklı açıklamalar yapıyorsan bunun sarayla ne alakası var. İskambil kağıdıyla ekonomiyi düzeltmeye çalışıyorsan kendine bakacaksın. Partinin genel başkanı ile cumhurbaşkanı adayı bir cenazede yan yana gelmiş. Değerli bir ağabeyimizi son yolculuğuna uğurlarken çekilen fotoğrafı sen kesiyorsan, kendini tartışmaya açıyorsan kendine bakacaksın. Hem hata yapacaksın hem de suçlu arayacaksın. Bölücünün de kim olduğu, yanlışı da kimin yaptığı, kimin karıştırdığı ortadadır. İktidarın karıştıracak takati yok. Biraz akıllı bir muhalefet olsa bunları göndereceğiz ama önce muhalefet kendine baksın. 'Dış güçler bizi karıştırmak istiyorlar' gibi söylemlerden bir an önce vazgeçmeleri lazım."
'HODRİ MEYDAN SEÇİME GİDELİM' DEMEK DOĞRU DEĞİL'
Bir anket firması tarafından yapılan araştırmada CHP'nin oy oranının yüzde 17'ye düşmesiyle ilgili muhatabın kendisi olmadığını belirten İnce, "Anketi ben yaptırmadım. Türkiye'nin güvenilir kurumlarının yaptırdığı anketler var. Yaklaşık öyle görünüyor. İktidarın oyu düşerken muhalefetin de oyu düşüyor. Ayrıca o anketi yapan firmaya CHP, 2014'ten beri 8 milyon liranın üzerinde para verdi. Kendi para verdikleri firma bu. Anketi ben yaptırmadım. O firma bunu açıklıyorsa CHP yönetiminin yapması gereken yeni bir anket yaptırıp 'Sonuç budur' demesi gerekir. Ama 'Biz hem anket yaptırmıyoruz, hadi hodri meydan seçime gidelim' demek doğru değil. Polemiğe girilecek kişi ben değilim. Cevap verilecekse anket yaptırdıkları firmaya cevap versinler. Yıllarca o firmaya para ödendi. Yenisini yaptırsınlar, muhatabı ben değilim" dedi.
Muharrem İnce ayrıca, kararsız seçmen sayısının Cumhuriyet tarihinin en fazla olduğu bir dönemde olduğunu söyledi.DHA-Politika Türkiye-Yalova / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR-Semih ŞAHİN
2020-10-22 13:23:41

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