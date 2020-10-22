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Yalova'da yapımı süren devlet hastanesi, 8,5 büyüklüğündeki depreme dayanıklı olacak

DHA

Yalova'da yapımı süren devlet hastanesi, 8,5 büyüklüğündeki depreme dayanıklı olacak


Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA)YALOVA´da, 8,5 büyüklüğündeki depreme karşı dayanıklı, 400 yataklı devlet hastanesinin kaba inşaatı tamamlandı. Geçen yıl yapımına başlanan hastanenin, 2021 yılının sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.
Yalova´nın Merkez ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi´nde, yapımına 2019 yılı Ağustos ayında başlanan hastanenin inşaatı sürüyor. Kaba inşaatı tamamlanan hastane, acil durumlarda yatak kapasitesinin 600´e kadar yükseltilebilecek şekilde tasarlanıyor. 2021 yılının sonuna kadar faaliyete geçmesi hedeflenen hastanede 2 bin kişiye istihdam sağlanacak. 200 bin metrekare arsaya inşa edilen hastanenin yapımında 498 yeni nesil deprem izolatörü bulunuyor. 400 yatak kapasitesi ile hizmete girecek hastanede, 140 poliklinik, 215 tek kişilik oda, 37 iki kişilik oda, 17 ameliyathane, 97 yoğum bakım ünitesi ile hizmet sunulacak. Branşlara göre dağılımda, KVC yoğun bakım 20, koroner yoğun bakım 20, yetişkin yoğun bakım 30, çocuk yoğun bakım 6, yeni doğan yoğun bakım 15, acil yoğun bakım ise 6 yatak ile hizmet verecek.
Hasta parametrelerinin en yüksek seviyede takip ve ölçümüne olanak sağlayan yaşam destek üniteleri de hastanede yer alacak. 400 yataklı yeni devlet hastanesinde helikopter pisti de bulunacak.
`2021 YILINDA AÇILIŞINI YAPACAĞIZ´
Hastanenin inşaatında incelemelerde bulunan AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, "Planlanmış olan zamanın önünde gidiliyor şu an. İnşaatımız yüzde 65 seviyesinde. İnşallah Yalova için son derece büyük bir öneme haiz projeyi hep birlikte hayata geçirmiş oluyoruz. Önümüzdeki yılın sonlarına doğru hep beraber açılışını yapacağız. Hastanemizdeki çalışmaların gidişatıyla ilgili yetkililerden bilgi aldık ve teknik detaylarını öğrendik. 17 tane girişi olan son derece modern bir hastane. İnşallah ilimize uzun yıllar hizmet edecek. Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. İlimiz için hayırlı uğurlu olsun" dedi.
`8,5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM ESNASINDA BİLE AMELİYAT YAPILABİLECEK
Yalova İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, "Hizmete girdiğinde Yalova için bölge için çok değerli hizmetlerin sunulacağı bir yer olacak. 400 yataklı ki hemen 600 yatak kapasitesine çıkarılma özelliğine sahip. Altyapısı buna göre tasarlandı. İkincisi 17 tane ameliyathanesinin olduğu, 140 tane polikliniğinin olduğu, 97 tane yoğun bakımının olduğu ve yine ilimizde daha önce olmayan yanık ünitesinin olduğu ki bunlar özellikli hizmetlerdir. Altında bulunan deprem izolatörleri sayesinde, ilimizin deprem bölgesi olması münasebetiyle 8,5 büyüklüğündeki depremde dahi, o anda ameliyat yapılabilecek bir hastane olacak inşallah. Biz ilimize, vatandaşımıza çok faydası dokunacağına inanıyoruz bu binamızın. İnşallah kısa süre içerisinde faaliyete geçecek, 1 yıl sonra ilk ameliyat yapılacaktır diye ümit ediyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR
2020-10-22 17:07:03

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