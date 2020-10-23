Bakan Pakdemirli: Destekleme ödemesi 18.00'den sonra hesaplara yatırılacak



Cem Mete OKUR/ YALOVA, (DHA)YALOVA'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ''Toplam 414 milyon 754 bin lira destekleme ödemesini bugün saat 18.00´den sonra çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başlayacağız. Bütün üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun'' dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir dizi program için Yalova´ya geldi. Bakan Pakdemirli, kentte ilk olarak Hersek Lagünü Sulak Alanı Geliştirme Projesi´nin açılışına katıldı. Bakanlık olarak temel görevlerinin doğal güzellikleri korumak ve kullanma dengesi içinde gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, bu kapsamda, Hersek Lagünü Sulak Alanı Geliştirme Projesi'ni hayata geçirdiklerini söyledi.

Proje ile birlikte başta su kuşları olmak üzere birçok türün barınma ve beslenmesi için daha büyük bir yaşam alanı sunduklarını kaydeden Bakan Pakdemirli, 2018'de başlanan projenin maliyetinin 10 milyon 700 bin lirayı bulduğunu kaydetti. Bugüne kadar 49 sulak alanla ilgili çeşitli yatırımlar gerçekleştirdiklerini dile getiren Bakan Pakdemirli, Türkiye'de kayıt altındaki 481 farklı kuş türünden 224´ünün Hersek Lagünü'nde olduğunu söyledi.

'SON 18 YILDA YALOVA'YA 400 MİLYON LİRA YATIRIM'

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli´nin, Yalova´daki ikinci durağı Kivi Hasat Töreni oldu. Bakan Pakdemirli, Türkiye´nin bereketli bir coğrafyada bulunduğunu ve dört mevsimde üretim ve hasat gerçekleştirildiğini söyledi. Bakan Pakdemirli, son 18 yılda Yalova´ya toplam 400 milyon lira destek ödemesi ve yatırım yaptıklarının altını çizdi.

'KİVİ ÜRETİMİMİZ, SON 18 YILDA 30 KAT REKOR ARTIŞLA 74 BİN TONA ULAŞTI'

Türkiye´nin dünyanın en zengin biyoçeşitliliğine sahip ülkelerinden birisi olduğunu dile getiren Bakan Pakdemirli, ''Kivinin de içinde olduğu yüzlerce ürün bu coğrafyada yetişiyor. Dünya´da kivi üretimi yaklaşık 4 milyon ton. Ülkemiz ise yaklaşık 31 bin dekar alanda yapılan kivi üretimi ile dünyanın sayılı üreticilerinden biri haline geldi. Son 18 yılda, kivi üretimimiz 30 kat gibi rekor bir artışla 2 bin 500 tondan 74 bin tona ulaştı. Yalova´mız da yıllık 25 bin ton kivi üretimi ile Türkiye´de birinci sıradadır'' ifadelerini kullandı.

Yalova'da 6 bin 300 dekar alanda kivi üretimi yapıldığını ve 2 bin aileye gelir kapısı olduğunu bildiren Pakdemirli, Yalovalı çiftçilerin 2019 yılında 3 milyon dolarlık kivi ihracatı yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunduğunu söyleyerek, kivi üreticilerine de dekar başına 19 lira mazot ve gübre desteği verdiklerini niteledi.

ÜRETİCİLERE DESTEK MÜJDESİ

Bakan Pakdemirli, Yalova´da ormancılık alanında bu yıl içinde yapacakları yaklaşık 5 milyon lira yatırım ile yöre halkına yaklaşık 18 milyon lira ek gelir sağlayacaklarını söyledi. Üreticilere bugün saat 18.00´den sonra destekleme ödemesi yapacaklarının müjdesini veren Pakdemirli, şunları söyledi:

''Çiğ süt destekleme ödemeleri kapsamında; 262 bin 641 yetiştiricimizin 2 milyon 635 bin ton çiğ sütü için 353 milyon 849 bin lira destekleme ödemesi, malak desteği ödemesi kapsamında; 3 bin 610 yetiştiricimizin, 10 bin 289 baş malağı için 2 milyon 670 bin lira destek ödemesi ve Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında; 413 projeye, 58 milyon 235 bin lira olmak üzere toplam 414 milyon 754 bin lira destekleme ödemesini bugün saat 18.00´den sonra çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başlayacağız. Bütün üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun'' açıklamasında bulundu. DHA-Politika Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR

2020-10-23 15:02:34



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