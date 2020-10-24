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Yalovaspor’da yeni teknik heyet belirlendi Yeşil-kırmızılılar Batman maçının hazırlıklarına başladı

İHA

Yalovaspor’da yeni teknik heyet belirlendi Yeşil-kırmızılılar Batman maçının hazırlıklarına başladı

Misli.com 3. Lig 3. Grupta yer alan Yalovaspor’da yeni teknik heyet görevine başladı. Ziraat Türkiye Kupası’nda alınan mağlubiyet sonrasında istifasını sunan Aytaç Yaka’nın ardından yeşilkırmızılı ekibin yönetim kurulu yola yardımcı antrenör Eren Özen’le devam kararı aldı.
Yalovaspor’un 6. haftada oynayacağı Batman Petrolspor maçına yeni teknik adam Eren Özen ve Sportif Direktör Sefa Demir hazırlayacak. Ayrıca kaleci antrenörü Vahap Kemer’de 3. Lig temsilcisindeki görevine devam ediyor.

“Bir iki maçta galibiyet alırsak özgüvenimiz yükselecek”
Yalovaspor Teknik Direktörü Eren Özen, ”Biz bu takımı bilen hocalarız, takımla devam ediyoruz. Az çok sorunları da biliyoruz. Burada Aytaç hocamızın çok büyük emekleri var. Şunu da belirtmek istiyorum; Aytaç hoca bıraktığında biz de yardımcı olarak birlikte bıraktık. Arkasında durduk. Ama yönetim böyle bir ricada bulundu ve devam etmemizi istedi. Biz de Yalovalıyız. Bunu geri çeviremedik. Takımımızı biliyoruz. Buraya yeni bir hoca gelse, takımı şu an tanıması o zamandaki takımın durumu bunlar sıkıntı oluşturabilirdi. Bizde ateşten gömlek giydik diyoruz. Başladık, gördüğümüz eksik şeyleri takıma aşılamaya çalışacağız. Öncelikle takımımızın en büyük eksikliği psikolojik özgüven eksiliği var takımızda, biz o kadar kötü bir takım değiliz. Bunları toparlamaya çalışacağız. Bu şekilde maçlara başlayacağız. Önümüzdeki bir iki maçta güzel galibiyet alırsak. Özgüven anlamında takımın çok daha yukarılara çıkacağını düşünüyorum. Bu da bize güzel süreçler getirecek” dedi.

“Bu ligde her maç zor”
Gelecek hafta Batman deplasmanıyla ilgili açıklamalarda bulunan Özen, ”İlk maçımız Batman’la, deplasmana gidiyoruz. Bu ligin kötü takımlarından değil. Deplasmanda oynayacağız. Önceliğimiz gol yememek olacak. Devamında da alacağımız puanlara odaklanacağız. Ancak özgüven ve oyunumuzu sahaya yansıtmamız lazım. Özgüvenden kaynaklı oyunumuz çok kötü görünüyor. İlk hedefimiz bu maçta psikolojik olarak takımı ayağa kaldırmak. Batman zor deplasman bu ligde her zor maç. Ufak detaylar sonuçları belirliyor. Puan ve puanlara odaklanıp mücadele edeceğiz” diyerek sözlerine nokta koydu.

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