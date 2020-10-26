Tezgahlarda Marmara hamsisi bereketi

Yalova’daki balıkçıların tezgahlarında ‘Marmara hamsisi’ bereketi yaşanıyor. Palamutun Karadeniz’e yönelmesiyle birlikte Marmara Denizi’nde hamsi arttı. Marmara’da yaşanan hamsi bereketi nedeniyle hamsinin kilogramı 40 liradan 20 liraya düştü.

Yalova Balık Pazarı’nda balıkçıların tezgahları haftaya bolluk ve bereketle başladı. Palamutun Karadeniz’de bulunması nedeniyle hamsi Marmara Denizi’ne kaçtı. Bu durum ise Marmara’da hamsi bereketinin yaşanmasına neden oldu. Marmara Denizi’nde yakalanan hamsinin tezgahları bolca süslediği Yalova’da, hamsinin kilogramı 40 liradan 20 liraya düştü. Fiyatların hızla düşmesi hem vatandaşları hem de balıkçı esnafını memnun etti.



Hamsi sezonu açıldı

Yalova Balık Pazarı’nda hizmet veren Dicle Balıkçılık İşletme Sahibi Emrah Bilim, hamsi sezonunun açıldığını söyledi. Bilim, “Bu sene Karadeniz’de hamsi çok az olacak. Hamsiler şu anda Marmara’da. Bu sene palamut Karadeniz’de olduğu için hamsiler Marmara’ya kaçtı. Şu an Marmara Denizi’nden hamsi Karadeniz’e gidiyor. Kimse hamsileri ‘Karadeniz hamsisi’ diye satmasın. Şu an Türkiye’de bulunan tüm hamsiler Marmara’dan çıkıyor. Hamsi yeni bollaştı. Fiyatlar bugün itibariyle düştü, havaların serinlemesiyle daha da bollaşacak ve fiyatları daha da düşecek” dedi.



İşte balık fiyatları

Balık fiyatlarında düşüş yaşandı. Hamsinin Marmara Denizi’nde bol bulunması nedeniyle fiyatları da yüzde 50 düştü. Balık fiyatlarıyla ilgili de bilgi veren Bilim, “Hamsinin kilogramı 40 liradan 20 liraya düştü. Sarıkanat çinekop 100 liradan 60 liraya, barbun 60 liradan 35 liraya, sardalya 20 liradan 15 liraya düştü. Mezgit 20 lira, istavrit 30, Kraça istavrit 20, uskumru ise 25 liradan satılıyor. Bu dönemde en çok hamsi, istavrit ve çinekop tüketiliyor. Hamsi tava da güzel ancak yağlanmaya başladığı için ızgarası da yapılabilir” diye konuştu.

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