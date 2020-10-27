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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayva üretimini patlatacak gelişme Bu sistem ayvada verimi arttıracak

İHA

Ayva üretimini patlatacak gelişme Bu sistem ayvada verimi arttıracak

Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen bir sistem sayesinde ayva üretiminde yüzde 50 artış elde edildi.
Tarımsal alanda yaptığı araştırmalarla Türk tarımına önemli katkılar sunan Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü; geliştirilen bir sistem sayesinde ülkedeki ayva üretim rakamlarında patlama yaşanmasını sağlayacak.
Yapılan araştırmalar neticesinde geliştirilen Ayva Üretiminde Telli Sistem adlı model; ağaç başı verimi önemli oranda yukarılara taşıdı.
Konuyla ilgili olarak bilgi veren Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Meyvecilik Bölüm Başkanı Dr. Mehmet Emin Akçay, “Türkiye’de ilk defa uygulanmaya başlanan telli sistem ayva üretimine başladık. Ayva için kullanılan 3 ayrı anaç üzerinde 3 farklı budama sistemi denedik. Burada amacımız daha fazla verim elde etmekti. Bu sistemi denediğimiz 2 yaşındaki genç ağaçlarda 3545 kilo civarında meyve elde ettik. Üreticinin kullandığı klasik sistemde ise böyle bir ağaçtan elde edeceğiniz verim 1520 kilogramı geçmez. Bu sistem sayesinde yüzde 50 gibi bir verim artışı yaşıyoruz. Burada meyve ağırlığında da ciddi bir artış yaşadık. Her bir meyve ortalama 600700 gram civarında. Bu da elbette üretici açısından bir artı. Klasik sistemle telli sistem arasında ki en önemli fark ise dikim sıklığıdır. Klasik sistemde 4 metreye 4 metre gibi bir aralıkla ağaçlar dikilirken telli sistemde 4 metreye 2 metre gibi bir aralıkla dikim yapılabiliyor. Bu da elbette ağaç sayısının da ikiye katlanmasına neden oluyor. Bu da ilk yıllarda tonajın ve verimin artması anlamına geliyor” dedi.

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