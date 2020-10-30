Yalova´da uyuşturucu operasyonu



Cem Mete OKUR/YALOVA,(DHA) YALOVA merkezli yapılan uyuşturucu operasyonunda, Bulgaristan üzerinden yaklaşık 44 kilogram uyuşturucu madde getiren 3 TIR şoförü, uyuşturucu maddeler ile birlikte yakalandı. TIR şoförleriyle bağlantılı iki şüpheli de Yalova´da yakalanırken, polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı.

Yalova´da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuya yönelik gerçekleştirdiği çalışmada, Bulgaristan üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan ortak çalışmada, Kapıkule Sınır Kapısı´ndan Türkiye´ye giriş yapan TIR şoförleri M.Y., A.G. ve İ.N. yakalandı. Ekiplerce 3 TIR´da yapılan aramada toplam 76 paket halinde 43 kilo 994 gram SKUNK uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 3 şüpheli ve ele geçirilen uyuşturucu maddeler Yalova´ya getirilirken, şüpheliler ile bağlantılı M.Y. ve O.A. da Yalova´da yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin de ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2,07 gram SKUNK uyuşturucu maddesi, 75 adet 9 mm, 7 adet de 7,65 mm çapında mermi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR

2020-10-30 19:08:17



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