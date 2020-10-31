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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye Başkanı ve eşi Covıd19’a yakalandı

İHA

Belediye Başkanı ve eşi Covıd19’a yakalandı

Yalova’nın Altınova ilçesi’ne bağlı Kaytazdere Beldesi Belediye Başkanı Ali Kangal ve eşi Nuray Kangal’a yapılan testte Covıd19 pozitif çıktı.
Yaşadıkları belirtilerden şüphelenerek hastaneye başvuran Kaytazdere Beldesi belediye başkanı Ali Kangal ve eşi Nuray Kangal’a PCR testi yapıldı. Test sonucunda Covıd 19 pozitif çıkan Kangal, çifti evlerinde karantinaya alındı. Çocuklarına yapılan testler ise negatif çıktı. Olay sonrasında bir açıklama yapan Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal, “yaptırdığımız Covid 19 testi sonucu benim ve eşim Nuray hanımın sonuçları pozitif çıkmıştır. Çocuklarımızın sonuçları negatif çıkmıştır. Şu an Sağlık durumumuz iyi. Bu süreci evimizde karantinada geçireceğiz. Dualarınızı bekliyoruz. Sevgi ve saygılarımızla” dedi.

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