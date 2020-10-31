Belde belediye başkanı ve eşi koronavirüse yakalandı

Cem Mete OKUR/YALOVA,(DHA)YALOVA´da Kaytazdere Belde Belediye Başkanı Ali Kangal, kendisinin ve eşinin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
Altınova ilçesi´ne bağlı Kaytazdere Beldesi Belediye Başkanı Ali Kangal ve eşi Nuray Kangal´a yapılan tetkikler sonucunda Covid-19 testleri pozitif çıktı. Başkan Kangal yaptığı açıklamada, çocuklarının test sonuçlarının ise negatif çıktığını belirterek, "Şu an sağlık durumumuz iyi. Bu süreci evimizde karantinada geçireceğiz. Dualarınızı bekliyoruz. Sevgi ve saygılarımızla" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR
2020-10-31 12:39:54
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