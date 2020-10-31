Türkiye Basketbol Ligi: Semt77 Yalovaspor: 76 - Anadolu Basket: 67

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Türkiye Basketbol Ligi'nin 3. haftasında Semt77 Yalovaspor sahasında ağırladığı Anadolu Basket’i ilk yarısını 3635 geride tamamladığı maçta 7667 yenmeyi başardı. Karşılaşma öncesinde İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için saygı duruşunda bulunuldu.

Maçın başlamasına kısa bir süre kala skor tabelasının arızalanmasından ötürü müsabaka 1 saat geç başladı. Yalova ekibinde Michael Anthony Morrison 18, Hüseyin Akın Kandemir ise 17 sayıyla takımlarının galibiyetinde önemli rol oynadılar.

90. Yıl Spor Salonunda oynanan maçın ilk çeyreğini 2111 önde tamamlayan Anadolu Basket devre arasına da 3635’lik üstünlükle gitti. Üçüncü çeyrekte toparlanan Semt77 Yalovaspor skoru 5452’ye getirdi. Final periyodunda etkili olan Yalova ekibi parkeden 7667 galip ayrıldı.



Salon: 90. Yıl

Hakemler: Tekin Özübir xx, Celil Uygül xx, Alper Elçikoca xx

Semt77 Yalovaspor: Hüseyin Akın Kandemir xxx 17, Melih Kapucu xx 10, Sercan Topçu x 3, Michael Anthony Morrison xxx 18, Şahin Ekmen x 4İsmail Kerem Gülmez x 7, Onur Sonsırma x 6, Talat Altunbey x, Ali Işık xx 11

Anadolu Basket: Sakut Taylan Süerkip x 2, Ali Berent Kavaklıoğlu x 5, Eljyah Cyres Clark xxx 16, Recep Solak xx 11, Anıl Sungur xxx 18 Hakan Serbest x, Terik Bridgeman x 4, Oğulcan Sevim xx 11

1. Periyot: 1121 (Anadolu lehine)

Devre: 3536 (Anadolu lehine)

3. Periyot: 5452 (Yalova lehine)

5 Faulle çıkan: Sakut Taylan Süerkip (Anadolu Basket)

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