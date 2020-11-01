Yalovaspor - İçel İdmanyurdu: 0-3

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalovaspor - İçel İdmanyurdu: 0-3

DHA

Yalovaspor - İçel İdmanyurdu: 0-3


Recep CAN/YALOVA,(DHA)SAHA: Yalova Atatürk Stadyumu
HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu (xx), Mustafa Zıvalı (xx), Giray Kara (xx)
YALOVASPOR: Ahmet Pekgöz (xx) Yakup Kayış (xx), Umut Kıral (xx), Salih Kaan Kaplan (xx), Burak Çınar (xx)  (Dk. 87 İbrahim Anıl Tekeli ?), Mustafa Serkan Demirel (xx)  (Dk. 70 Emrah Şahinçiftçi x), Suat Avcı (xx), İlker Avşeren (xx) (Dk. 87 Erhan Bal ?), Cemal Doğu (xx)  (Dk. 74 Yusuf Akdemir x), Oğuzhan Bozkurt (x) (Dk. 70 Ümran Zambak x), Alperen Topçular (xx)
İÇEL İDMANYURDU: Sertaç Güzel (xxx) Burak Bilgen (xxx), Yaşar Çetin (xx) (Dk. 72 Gülhan Özdemir xx), Burak Altındaş (xxx), Fazlı Ayan (xxx) (Dk. 82 İsmail Köse x), Uğur Ayhan (xxx) (Dk. 71 Ömer Önder x), Caner Yılmaz (xx) (Dk. 46 Hakkı Tosun xx), Ekrem Aydemir (xxx), Özer Ozan Pekdemir (xxx) (Dk. 85 Furkan Zengin ?), Tunahan Ergül (xxx), Aslan Gök (xxx)
SARI KARTLAR: İlker Avşeren, Alperen Topçular, Cemal Doğu, Umut Kıral (Yalovaspor). Burak Altındaş, Burak Bilgen, Caner Yılmaz (İçel İdmanyurdu)
GOLLER: Dk. 48 Ozan Pekdemir, Dk. 50 Yaşar Çetin, Dk. 85 İsmail Köse (İçel İdmanyurdu)Misli.com 3´üncü Lig 3´üncü Grup´ta İçel İdmanyurdu, deplasmanda karşılaştığı Yalovaspor´u 3-0 yendi. Bu galibiyetin ardından İçel İdmanyurdu Spor, Karşıyaka´nın puan kaybettiği haftayı değerlendirerek 17 puanla liderliğe oturdu, Yalovaspor ise 7´nci maçını da kazanamayarak 2 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR:
2´nci dakikada orta sahadan gelişen konuk ekibin atağında Aslan Gök soldan ortaladı, Yaşar Çetin´in ceza sahası içinde kafa vuruşu kaleci Ahmet Pekgöz´de kaldı.
10´uncu dakikada İçel atağında Burak Bilgen´den aldığı topla ceza sahası dışında buluşan Tunahan Ergül´ün yaklaşık 25 metreden çektiği şut direkte patladı.
13´üncü dakikada sağdan gelişen Yalovaspor atağında Umut Kıral ile Cemal Doğu paslaşmasında Cemal, aldığı topla içeriye sokuldu. Cemal´in sol çaprazdaki İlker´e verdiği pas sonrasında bu oyuncunun yerden sert şutu auta çıktı.
15´inci dakikada Alperen Topçular´ın soldan en sağdaki Oğuz Bozkurt´a pasını gönderdi. Defansın arkasına iyi sarkan Oğuzhan, ceza sahası içine girer girmez sert vurdu. Kaleciden dönen topu Alperen tamamladı ancak meşin yuvarlak bir kez daha kaleci Sertaç Güzel´de kaldı.
27´nci dakikada Oğuzhan Bozkurt´la gelişen Yalovaspor atağında bu oyuncunun pasıyla topla buluşan Alperen´in sert şutunda kaleci gole izin vermedi.
45+2´nci dakikada Burak Çınar´ın kullandığı serbest vuruşta İlker Avşeren, ceza sahası içinde buluşur buluşmaz yerden sert vurdu. Ancak kaleci son anda topu kornere çeldi.
47´nci dakikada Yalovaspor atağında Oğuzhan Bozkurt´un ceza sahası içine ortasında Alperen´den önce son anda defans araya girdi ve top kornere gitti.
48´inci dakikada sağdan gelişen İçel atağında Ekrem Aydemir´in ortasında ceza sahasında topla buluşan Özer Ozan Pekdemir´in yerden vuruşu ağlara gitti: 0-1.
50´inci dakikada sağ kanattan gelişen İçel atağında Ozan´ın ceza sahasına ortasında topla buluşan Yaşar Çetin´in şutunda kaleci topu elinden kaçırdı ve skor 2-0 oldu.
68´inci dakiakda sağdan gelişen Yalovaspor atağında Umut´un ara pasında İlker topla buluştu. İlker de yerden Alperen´e bıraktı. Bu oyuncunun sert şutunda top kaleciden döndü. Pozisyonunda devamında Oğuzhan´ın şutu az farkla auta gitti.
85´inci dakikada sağdan gelişen Ozan´ın ortasında kaleci Ahmet elinden kaçırdı. Arka direkte oyuna sonradan giren İsmail Köse kafayla skoru 3-0 yaptı.
Karşılaşma bu skorla sona erdi.
 DHA-Spor Türkiye-Yalova / Merkez Recep CAN
2020-11-01 16:00:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TFF 3. Lig: Yalovaspor: 0 - İçel İdmanyurduspor: 3
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Yalovaspor: 0 - İçel İdmanyurduspor: 3
Yerli tohumdan üretilen ilk mahsuller Başkan Oral’a
YEREL HABERLER Yerli tohumdan üretilen ilk mahsuller Başkan Oral’a
Türkiye Basketbol Ligi: Semt77 Yalovaspor: 76 - Anadolu Basket: 67
YEREL HABERLER Türkiye Basketbol Ligi: Semt77 Yalovaspor: 76 - ...
Trabzonlu Başkanlardan Altınova ziyareti
YEREL HABERLER Trabzonlu Başkanlardan Altınova ziyareti
MHP Altınova'dan Oral'a ziyaret
YEREL HABERLER MHP Altınova'dan Oral'a ziyaret
Belde belediye başkanı ve eşi koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER Belde belediye başkanı ve eşi koronavirüse yakalandı
Belediye Başkanı ve eşi Covıd19’a yakalandı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı ve eşi Covıd19’a yakalandı
Yalova´da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Yalova´da uyuşturucu operasyonu
İzmir Depremi Yalova’da da hissedildi Vatandaşlar sokaklara döküldü
YEREL HABERLER İzmir Depremi Yalova’da da hissedildi Vatandaşlar ...
Yalova Polisi binlerce genci zehirleyecek uyuşturucu ele geçirdi Avrupa'dan Türkiye'ye giriş yapan 3 TIR, Yalova Narkotik polisinin operasyonuyla Edirne'de durduruldu, araçlarda 76 paket halinde yaklaşık 44 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Yalova Polisi binlerce genci zehirleyecek uyuşturucu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X