Yalova'da tersanede patlama: 7 yaralı

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir tersanede gemide gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi. Olayda 7 işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Altınova ilçesi Tersaneler bölgesindeki Sefine Tersanesi'nde bir gemide bakım ve onarım çalışması yapıldığı esnada gaz sıkışması nedeniyle patlama yaşandı. Patlamada 7 işçi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar tedavi altına alındı. 2 işçinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.