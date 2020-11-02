Yalova'daki bir tersanede patlama: 5 işçi yaralı

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Cem Mete OKUR/YALOVA (DHA)YALOVA´nın Altınova ilçesindeki bir tersanede yapılan kaynak sırasında meydana gelen patlamada 5 işçi yaralandı.

Altınova ilçesindeki bir tersanede, saat 20.30 sıralarında kaynak yapımı sırasında oksijen tüpünün sıkışmasından kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamada 5 işçi yaralanırken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçiler ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, patlama ile ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Altınova Cem Mete OKUR

2020-11-02 21:47:52



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