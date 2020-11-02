Yalova'daki bir tersanede patlama: 5 işçi yaralı

Cem Mete OKUR/YALOVA (DHA)YALOVA´nın Altınova ilçesindeki bir tersanede yapılan kaynak sırasında meydana gelen patlamada 5 işçi yaralandı.
Altınova ilçesindeki bir tersanede, saat 20.30 sıralarında kaynak yapımı sırasında oksijen tüpünün sıkışmasından kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamada 5 işçi yaralanırken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçiler ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, patlama ile ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Altınova Cem Mete OKUR
2020-11-02 21:47:52
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.