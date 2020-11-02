(Düzeltme) Yalova'da tersanede patlama: 5 yaralı

Yalova’nın Altınova ilçesinde bir tersanede kaynak yapıldığı sırada meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Altınova ilçesindeki Sefine Tersanesi'nde yurt dışından gelen bir geminin tank bölümünde kaynak yapıldığı sırada gaz sıkışması nedeniyle oksijen tüpünde patlama yaşandı. Vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına aldı. Patlamada yaralanan 5 kişi ise ambulansla Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri patlama ile ilgili inceleme başlattı.

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