Mevlid-i Nebi Haftası çocuklarla kutlandı

Yalova Altınova İlçe Müftüsü Recep Eren, Yazıcıoğlu Kız Kuran Kursunu ziyaret ederek 46 yaş grubu öğrencilerle Mevlidi Nebi Haftasını kutladı.

Altınova İlçe Müftüsü Recep Eren, İlçe Müftülüğü Yazıcıoğlu Kız Kuran Kursu 46 yaş grubu öğrencilerini ziyaret ederek, öğrencilerle Mevlidi Nebi Haftasını kutladı. İlçe Müftüsü Eren ziyarette, din görevlilerine ve öğrencilerine başarılar diledi.

“HZ. PEYGAMBER VE ÇOCUK”

Yazıcıoğlu Kız Kuran Kursu yöneticilerinden çalışmaları hakkında bilgi alan Altınova İlçe Müftüsü Recep Eren, “Bu sene Mevlidi Nebi Haftası teması ‘Hz. Peygamber ve Çocuk’ olduğu için kutlamanın merkezinde olmak istedik. Çocuklarımızla bu vesileyle bir kez daha bir arada olmanın mutluluğunu yaşadık. Kurs Yöneticimiz Dilek Mısırlıoğlu, Öğreticilerimi Ayşe Tokdemir, Sümeyye Ateş ve Dilek Aydın Hoca Hanımlara ve sınıf annelerimize teşekkür ederim. Ayrıca öğrencilerimize de başarılar diliyorum” dedi.

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