Çınarcık Belediye Başkanı Soyer'in koronavirüs testi pozitif çıktı



Cem Mete OKUR/YALOVA,(DHA) YALOVA'da Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer´in koronavirüs testi pozitif çıktı. Sosyal medyadan durumu hakkında bilgi veren Başkan Soyer, "Maske+Mesafe+Temizlik kurallarına uyalım." uyarısı yaptı.

Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, sosyal medya hesabından açıklama yaparak durumunun iyi olduğunu, karantina sürecinin başladığını dile getirerek, dua eden herkese teşekkür etti. Başkan Soyer, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bir iki haftadır Çınarcık´ta artan Covid19 vakalarından sonra yakın çevremde dostlarımın da Covid19 testleri pozitif çıktıktan sonra ben de test yaptırdım. Az önce test sonucumun pozitif olduğu bilgisi üzerine kendimi evde izole ediyorum. Allah´ın izniyle en kısa sürede sağlığıma kavuşarak, sizlerle birlikte olmayı ümit ediyorum. Güzel ilçemiz Çınarcık´ı Covid19´tan korumak için ben ve belediye personellerimin amansız bir çalışma yürütmesine rağmen testimin pozitif çıkması beni ve çalışma arkadaşlarımı engellemeyecektir. Biz zoru severiz ve mücadelemize de devam edeceğiz. Çünkü Çınarcık ve Çınarcık´ta nefes alan herkes bizim için değerlidir. Unutmayın Maske+Mesafe+Temizlik kurallarına uyalım. Siz değerli Çınarcık halkıma sağlıklı günler diler; beni arayan, soran, dua eden herkese buradan teşekkür ederim." DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR

2020-11-05 21:53:51



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