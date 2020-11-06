“Sokaktaki dostlarımız bizim için önemlidir”

Hayvanları Koruma Derneği Kaytazdere Derneği yönetimi, Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başkan Oral, “Pandemi süreci de dâhil olmak üzere sokaktaki dostlarımızın bakımı ve güvenliği bizim için her zaman çok önemli olmuştur” dedi.

Hayvanları Koruma Derneği Kaytazdere Dernek Başkanı Gönül Karaçar, Başkan Yardımcısı Saliha Bulut ve Marmara Fed temsilcisi Reyhan Ataman, Altınova belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı makamında ziyaret ettiler. Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit’in de katıldığı görüşmede, ilçedeki hayvanlarla ilgili yapılan çalışmalar ele alındı. Karşılıklı görüş alış verişinin yapıldığı ziyarette, Altınova Belediyesi Sokak Hayvanları Postoperatif Bakım Merkezi’nin faaliyetleri de görüşüldü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, dernek yöneticilerine çalışmalarında başarılar dileyerek, “Bizler imkânlarımız çerçevesinde sokaklardaki dostlarımızın bakım ve güvenliği için elimizden gelen çalışmaları yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu noktada sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla işbirliğini de önemsiyoruz” dedi.

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