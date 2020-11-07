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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova’da 3 belediye başkanı Covid-19’a yakalandı

İHA

Yalova’da 3 belediye başkanı Covid-19’a yakalandı

Yalova’da 3 Belediye Başkanı, sosyal medya hesaplarından Covid19’a yakalandıklarını açıkladı.
Yaloava’ya bağlı Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer ve Armutlu Belediye Başkanı Mustafa Tokat sosyal medyalarında yaptıkları açıklamada korona virüsüne yakaladıklarını açıkladı. Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal, sosyal medya hesabından “Bugün yaptırdığımız Covid19 testi sonucu benim ve eşim Nuray hanımın sonuçları pozitif çıkmıştır. Çocuklarımızın sonuçları negatif çıkmıştır. Şu an sağlık durumumuz iyi. Bu süreci evimizde karantinada geçireceğiz. Dualarınızı bekliyoruz. Sevgi ve saygılarımızla” paylaşımını yaptı.
Sonrasında ise Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, ilçede artan korona virüs sayısı nedeniyle yaptırdığı testin sonucunun pozitif olduğunu açıklayarak, “Evet, sevgili dostlar. Öncelikle herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bir iki haftadır Çınarcık’ta artan Covid19 vakalarından sonra yakın çevremde dostlarımın da Covid19 testleri pozitif çıktıktan sonra ben de test yaptırdım. Az önce test sonucumun pozitif olduğu bilgisi üzerine kendimi evde izole ediyorum. Allah’ın izniyle en kısa sürede sağlığıma kavuşarak, sizlerle birlikte olmayı ümit ediyorum. Güzel ilçemiz Çınarcık’ı Covid19’tan korumak için ben ve belediye personellerimin amansız bir çalışma yürütmesine rağmen testimin pozitif çıkması beni ve çalışma arkadaşlarımı engellemeyecektir. Biz zoru severiz ve mücadelemize de devam edeceğiz. Çünkü Çınarcık ve Çınarcık’ta nefes alan herkes bizim için değerlidir. Unutmayın maske, mesafe, temizlik kurallarına uyalım. Siz değerli Çınarcık halkıma sağlıklı günler diler; beni arayan, soran, dua eden herkese buradan teşekkür ederim” dedi.
Son açıklama ise Armutlu Belediye Başkanı Mustafa Tokat’tan geldi. Tokat’ta Soyer’e benzer bir açıklama ile en kısa sürede sağlığına kavuşarak görevinin başına döneceğini belirtti. Tokat, vatandaşları da dikkatli olmaları konusunda uyarırken, her koşulda Armutlu’ya hizmet edeceklerinin altını çizdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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