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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatilcilerin gözde mekanı termal oteller

İHA

Tatilcilerin gözde mekanı termal oteller

Termal kaynakları denince akla ilk gelen şehirlerden biri olan Yalova’nın şifalı suları konfor ve saraylara layık lüks bir hizmetle birleşti. Termal turizmine yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Karaderili Şirketler Grubu’nun Yalova Terma City otelinin kalitesi bu bölgeye gereken önemi veren şirketlerin başında geliyor.
Karaderili Şirketler Grubu Ceo‘su Tevfik Talas konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tatilcilerin yeni gözde mekanı termal oteller oldu. Yeni yükselen değerler arasında bulunan termal oteller, sadece tatil anlayışını değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda ziyaretçilerine, termal sularıyla, spa merkezleriyle, zengin yemek ve içme seçenekleriyle tatilcilere yeni bir tatil anlayışı sunuyor. Yaz turizminin aksine, uygun konaklama fiyatlarıyla da dikkat çeken termal oteller tatilciler açısından büyük bir avantaj. Kışın soğuk günlerinde tatilciye sıcacık bir tatil vadediyor. Geçmiş tarihlerde termali sadece rahatsızlığı olunca hatırlayan misafirlerin yoğunluğu söz konusuyken, şimdilerde vücudunu ve sağlığını korumak isteyen misafirlerimizi de termal otelimizde ağırlar hale geldik" dedi.

Tatilciler güvenli tesisleri tercih ediyor
Tevfik Talas, "8 Haziran 2020’den bu yana kapılarımızı açarak misafirinden çalışanına kadar her detayı düşündük. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma, İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşların iş birliğiyle hazırlanan pandemi süresince uygulanacak Covid19 ve hijyen uygulamaları konusundaki titizliğimizi koruyoruz. Sürecin başından bu yana otelimizde tüm önlem ve tedbirleri üst seviyede uyguladık. Güvenli Turizm Sertifikası ile hizmet verdiğimiz Otelimize misafirlerimiz gönül rahatlığı ile gelebilirler. HES kodu ile giriş yapan misafirlerimiz ayrıca karekod sistemiyle otelimizin denetim geçmişini şeffaf olarak görebilirler. 60 bin metre kare üzerine kurulu 2 bin 200 yatak kapasiteli 6 bin metrekare spa alanına sahip Yalova Terma City otelimizde geçtiğimiz yıl bu aylarda yüzde 80 85 doluluk oranlarını görüyorduk. Otelimizde doluluk oranları Haziran ayından bu yana ortalama yüzde 75 seviyelerinde. Normalde talep fazla ama tüm sosyal donatılar ve hamam, sauna, havuzlar, terapi odaları, restoranda sosyal mesafe dikkate alındığı için ve güvenli turizm kapsamındaki önlemler gereği misafirlerimizin güvenli ve sağlıklı tatil yapabilmesi için doluluk oranını haziran ayından bu yana yüzde 75 seviyesinde koruyoruz. Çünkü tatilciler güvenli tesisleri tercih ediyorlar" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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