Yalova Belediye Başkan Vekili Tutuk, koronavirüse yakalandı

Recep CAN/YALOVA,(DHA) YALOVA Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Covid -19 testim pozitif çıkmıştır. Çok şükür genel durumum iyi. Kendimi iyi hissediyorum. Rabbim tüm hastalara şifalar versin. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanızı istirham ediyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Recep CAN
2020-11-13 16:04:50
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