Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk korona virüse yakalandı

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk’un korona virüs (Covid19) testi pozitif çıktı.
Kovid19 hastalığına yakalanan Tutuk, testinin pozitif çıktığını sosyal medyada duyurdu. Tutuk, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Kovid19 testim pozitif çıkmıştır. Çok şükür genel durumum iyi. Kendimi iyi hissediyorum. Rabbim tüm hastalara şifalar versin. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanızı istirham ediyorum” ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.