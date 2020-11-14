Yalovaspor'un tamamı korona çıktı Yalovaspor'a korona darbesi

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3. Lig 3. Grup ekiplerinden Yalovaspor’da yapılan korona virüs testinde 20 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 kulüp çalışanın sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi.

Yalovaspor Başkanı Onay Tuna, “Futbol takımıza 13 Kasım 2020 tarihinde tesislerimizde uygulanan rutin Kovid19 PVR testi neticesinde maalesef yeni pozitif vakalara rastlanmıştır. Son test sonuçlarıyla beraber 20 futbolcumuz, 2 teknik heyet, 3 kulüp çalışanı olmak üzere toplam pozitif vaka sayımız 25 olmuştur. Pozitif bulguya rastlanan futbolcularımız ile personelimizin, idari ve sağlık prosedürleri gereği yasal süreç başlamış olup, 14 gün süreyle maçlara çıkamayacağımız Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirilmiştir” diye konuştu.

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