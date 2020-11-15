FETÖ üyelerini yurt dışına kaçırmaktan hüküm giyen cezaevi firarisi yakalandı (2)

TUTUKLANDI
FETÖ/PDY üyelerine sahte evrak düzenleyerek, Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçmalarına yardımcı olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 23,5 yıl hapis cezası bulunan ve Yalova'da yakalanan cezaevi firarisi Tamer Ergül, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ergül, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR
2020-11-15 16:04:53
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