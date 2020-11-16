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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova'da termal tesisler yüzde 100 doldu

DHA

Yalova'da termal tesisler yüzde 100 doldu


Semih ŞAHİNCem Mete OKUR/YALOVA, (DHA) YALOVA'da, ara tatilin başlamasıyla birlikte kapasitesinin yüzde 20´si yabancı konuklara ayrılan termal tesislerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.
2020-2021 Eğitim-Öğretim yılındaki ilk ara tatilin başlamasıyla birlikte Yalova'daki termal tesislerde ziyaretçi yoğunluğu başladı. Ara tatili doğal ortam ve termal tesiste geçirmek isteyen aileler, Termal ilçesindeki otellerde yoğunluk oluşturdu. Pandemiye karşı tüm önlemleri alan termal tesislerdeki doluluk oranı ise yüzde 100'e ulaştı.
`MİSAFİRLERİMİZ İÇİN GÜVENLİ VE HİJYEN ORTAM HAZIRLADIK´
Koronavirüse karşı tüm önlemlerin alındığını belirten Terma City İşletme Müdürü Mustafa Hüğül, "2020 yılının son ara tatil dönemi geldi. Hafta sonlarını da eklediğimizde 9 günlük bir tatil öğrencilerimizi bekliyor. Bu süreci güzel değerlendirmek isteyen aileler de çocukların termal suyla stres atmalarını doğayla iç içe tatil yapmalarını isteyenler dönemsel olarak da en fazla termal otellere ilgi gösteriyorlar. Bunu ararken de güvenli turizm sertifikasına sahip olan otelleri tercih etmektedirler. Geçtiğimiz yıl bu süreci yüzde 100'lük bir doluluk oranıyla geçirmiştik ama bu süreçte önceliğimiz misafirlerimizin güvenliği olduğu için kapasitemizi yüzde 75'e çektik. Olumlu ve olumsuz tüm senaryoları çalıştık. Gelecek olan misafirlerimiz için güvenli, hijyenli bir ortam hazırladık" dedi.
`MİSAFİRLERİN YÜZDE 20'Sİ YABANCI´
Pandemi sebebiyle müşteri kapasitesini düşürdüklerini belirten Hüğül, "Yüzde 75'lik kapasiteyi baz aldığımızda yüzde 100'lük doluluk oranına ulaşmak üzereyiz. Çevre illerden, İstanbul, Bursa gibi büyük illerin birer saatlik mesafede olması ilgiyi artırmaktadır. Bu dönemde telefonlarımız çok fazla çalmaktadır. Taleplere cevap vermekte zorlanıyoruz diyebilirim. Otel kapasitemizin yüzde 20'si de dış pazara ayrılmış durumda. Orta Doğu ülkelerinden çok fazla talep var. Totalde misafirlerimizin yüzde 20'sini yabancı misafirlerimiz oluşmaktadır" ifadelerini kullandı.
`BURALARI GÖRDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM´
Ara tatili ailecek Trabzon'dan gelerek Yalova'da geçireceklerini belirten Esen Kurt, "Trabzon'dan geldik. Ara tatilin gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte termal turizmi düşündük. Daha önce hiç gelmedik. İlgiden alakadan memnunuz" diye konuştu. Termal tesise ilk defa geldiğini ve çok beğendiğini belirten Adil Kurt ise, "Otel çok güzel. Oteli görünce 'Biz nereye geldik' dedim. Geldiğimiz iyi oldu. İlk gelişimiz. Gelip buraları gördüğüm için de çok mutluyum" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Semih ŞAHİN-Cem Mete OKUR
2020-11-16 10:33:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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