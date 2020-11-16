Ata sporu ele alındı

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı ziyaret etti.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı makamında ziyaret ederek, ata sporu hakkında görüş alışverişinde bulundu. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’a güreş sporuna verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, “Altınova Belediyemizce düzenlenen Hersek Yağlı Pehlivan Güreşleri, en önemli organizasyonlarımızın arasında girmiştir” dedi.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral da ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Federasyon Başkanımız Sayın Musa Aydın, her zaman bizim yanımızda oldu. Kendisine genç güreşçilerimiz adına teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, Altınova Belediye Meclis üyesi Hasan Karabacak, Altınova Gençlik ve spor İlçe Müdürü Mehmet Sait Başaran, Yalova Güreş il Temsilcisi Lütfi Özgür, Altınova Belediyesi Güreş Koordinatörü Mustafa Bayram, Altınova Belediyesi Güreş Takımı Antrenörleri Kaan Kaya ve Burak Kaya ile TGF Basın Kurulu üyesi Recep Tosun yer aldı. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ziyaret sonunda Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer’e Milli Takım Eşofmanı hediye etti. Başkan Oral da Federasyon Başkanı Aydın’a tablo hediye etti.

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