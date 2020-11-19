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Yalova'da uyuşturucu operasyonları

DHA

Yalova'da uyuşturucu operasyonları


Cem Mete OKUR/YALOVA (DHA)- YALOVA polisi tarafından, son 15 günde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 65 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 3 kişi tutuklandı. Ayrıca, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi de cezaevine teslim edildi.
Yalova Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 gün boyunca il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde imal etme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve bu maddeleri bulundurma suçlarından 65 şüpheli gözaltına alınarak, haklarında adli işlem yapıldı. Ayrıca uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 3 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bunun yanı sıra; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan 5 kişi de yakalanarak, cezaevine teslim edildi. Yapılan operasyonlarda; 1015 gram metamfetamin, 107 gram sentetik kannabinoid, 25 gram esrar, 25 gram skunk, 5 adet sentetik hap, 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 36 adet mermi ele geçirildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR
2020-11-19 17:37:32

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