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11 yaşındaki Ece Su, lösemili çocuklar için saçlarını kestirip bağışladı

DHA

11 yaşındaki Ece Su, lösemili çocuklar için saçlarını kestirip bağışladı


Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA)YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Ece Su Dağıstanlı, lösemili çocuklara destek olmak amacıyla uzattığı saçlarını bağışladı.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yaşayan Zafer ve Mergül Dağıstanlı çiftinin 11 yaşındaki kızları Ece Su Dağıstanlı, uzayan saçlarını ailesine danışarak kestirmek istediğini söyledi. Ece Su, annesi Mergül Dağıstanlı'nın Kansersiz Yaşam Derneği tarafından başlatılan "Saçım saçın olsun" kampanyasından bahsetmesiyle kestirdiği saçını bu kampanyaya bağışladı. Kampanya için gönüllü olarak çalışan kuaför Melike Deneva ile iletişime geçen aile, kızlarının saçlarını lösemili çocukların kampanyasına bağışlamak üzere kestirdi.
'KIZIMLA GURUR DUYUYORUM'
Kampanyayı ilk duyduğunda kendisinin de saçlarını bağışlamayı düşündüğünü ancak saçlarının yeterli uzunlukta olmaması sebebiyle kızının saçlarını bağışladığını söyleyen Mergül Dağıstanlı, "Aslında saçımı bu kampanyaya ben bağışlamak istiyordum ama yeterli uzunlukta olmadığı için ben bağışlayamadım. Kızıma bu kampanyadan bahsettim, 'Saçım saçın olsun' kampanyasından. Kızımın da çok hoşuna gitti. Daha çok ve kapsamlı bir şekilde bu kampanyayı araştırdık. Yalova'da hangi kuaförün bu işe gönüllü olduğunu araştırdık. Gittik ve kuaförle görüştük. Kuaförde kızımızın saçının yeterli uzunlukta olduğunu söyledi. Kızımın saçını 'Saçım, saçın olsun' kampanyasına bağışladık. Kızımla gurur duyuyorum, kızımda kendisiyle çok gurur duyuyor ve yaptığı davranıştan dolayı çok mutlu. Herkesin yapmasını bekliyorum. Bende saçım uzadığı zaman bende bağışlayacağım. Sadece bu kampanyaya değil her konuda bağışta ve yardımda bulunmalıyız" dedi.
'ONLARA YALNIZ OLMADIKLARINI HİSSETTİRMEK İSTEDİM'
Kampanyayı duyunca çok sevindiğini ve kestirdiği saçlarının faydalı bir yere gideceği için mutlu olduğunu belirten Ece Su Dağıstanlı, "Saçım, saçın olsun kampanyasını duyunca çok sevindim. İnşallah lösemili çocuklara yardım etmişimdir. Onlara yalnız olmadıklarını, azıcık da olsa hissettirmek istedim" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR
2020-11-20 09:23:41

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