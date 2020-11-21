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Pandemi sonrası kampçıların taleplerine yetişemiyorlar... Kendileri için ürettikleri kamp römorkörüne gelen talep üzerine seri üretime geçen kardeşler, siparişleri yetiştirmekte zorlanıyor

İHA

Pandemi sonrası kampçıların taleplerine yetişemiyorlar... Kendileri için ürettikleri kamp römorkörüne gelen talep üzerine seri üretime geçen kardeşler, siparişleri yetiştirmekte zorlanıyor

Yalova’da yaşayan offroad tutkunu kardeşler, Yusuf Çarpışantürk ve Müfit Çarpışantürk, kendi ihtiyaçları için 7 yıl önce kamp römorkörü geliştirdi. Pandemi sonrası gelen talepler üzerine 2 yıldır kamp römorkörünün seri üretimine geçen kardeşler, yaklaşık 50 kamp römorkörü üreterek satışını gerçekleştirdi. Kardeşler, kamp römorkörlerinin marka ve tasarım tescillerini de aldı.
350 kilo ağırlığa sahip römorkörde 160220 santim uzunluklarında 3 kişilik çadır, 2 metreye 3 metre tentenin yanı sıra mutfak bölümü bulunuyor. 100 litre su tankının da bulunduğu römorkörü 21 bin 500 TL’den satışa sunuluyor.
Yusuf Çarpışantürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendi ihtiyaçlarını karşılamak adına kamp römorkörü ürettiklerini belirterek, “Bu bir off road camper. Bu bir ihtiyaçla başladı aslında. Biz zaten off road da yıllarca yarışıyoruz. Çarpışantürkler zaten camiada çok iyi bilinir. Biz bunu kendi ihtiyaçlarımızdan yola çıkarak başladık. Yaklaşık 7 yıl önce proje başladı. Seri üretimi son 2 yıldır yapıyoruz. Çokta insanların memnun kaldığı çokta talep ettiği bir ürün oldu. Herkesin hoşuna gitti bizimde hoşumuza gitti” ifadesini kullandı.
Son dönemlerde kampçılığa ilginin arttığını dile getiren Yusuf Çarpışantürk, şunları kaydetti:
“Biliyorsunuz son zamanlarda zaten Türkiye’de kampçılık çok fazla revaçta. İnsanlar otellere çok gitmek istemiyor artık. Otel çok demode oldu artık. İnsanlar daha çok doğaya yöneldi. Buda bir ihtiyaç olmaya başladı bu konuda. Şimdi biz off roadçular olarak doğayı seviyoruz. Doğaya çıktığımız zaman bir otel bizim ihtiyaçlarımızı karşılamıyor. Bizim olduğumuz yerde kimse olmasın istiyoruz biz doğayı sevdiğimiz için. Buda bizim ihtiyacımızı burada karşılıyor zaten. Bu olayın off road römork olması bununla önce cipiniz varsa özellikle 4x4 bir araba kullanıyorsanız her yere peşinde bununla gidebilirsiniz. O yüzden bu o konuda talep görüyor. Daha çok insanlar doğayı sevdiği için bununla her yere çıkabiliyor. Karavanadan da öte bir yerde bu. Kilo olarak çok hafif olduğu için her yere çekilebiliyor.”
Pandemi sürecinde taleplerin arttığını anlatan Çarpışantürk, “Bu yaz sezonunda ciddi şekilde sipariş aldık. Beklentimizin yaklaşık yüzde 50 üzerinde. Bu tamamen koronavirüs sebebiyle oldu. Yani aslında bir yerde insanların doğaya yönelmiş olması iyi oldu” ifadesini kullandı.
Müfit Çarpışantürk ise kamp römorkörünü 30 ile 45 gün içinde tamamlayarak teslim ettiklerini söyledi. Römorkörde hafifliği nedeniyle alüminyumu tercih ettiklerini söyleyen Çarpışantürk, 750 kilo altında olduğu zaman O 1 karayolları uygunluk belgesi de verdiklerini ifade etti.
Römorkördü ciplerin yanı sıra otomobillerin de çekebildiğini belirterek şunları kaydetti:
“Üretim sürecimiz bizim 2,5 yıl gibi. Yılda 2530 civarında. civarında şuan için üretim yapıyoruz. 4550 gibi şuan üretim yapıldı ve teslim edildi. Çokta memnunlar iyi dönüşler alıyoruz. İnsanlar bunlara yöneldiği için biz çok mutlu oluyoruz. Fırsatları varsa hiç geç kalmadan başvursunlar bence. Doğa çok güzel. Eşiyle dostuyla doğada temiz havada bu fırsatı bence kaçırmasınlar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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