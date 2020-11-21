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Yalova'da ürettikleri fanları dünyaya satıyorlar Yerli ve imkanlarla üretilen fanlar sayesinde Türkiye'de 60 milyon Euro tasarruf sağlandı

İHA

Yalova'da ürettikleri fanları dünyaya satıyorlar Yerli ve imkanlarla üretilen fanlar sayesinde Türkiye'de 60 milyon Euro tasarruf sağlandı

Yalova'daki fabrikalarında bugüne kadar 7 büyük metro projesi, 220 tünel projesinin havalandırma sistemini yerli ve milli imkanlarla üreten firma, 60 milyon Euro'luk tasarruf sağlarken, 50 ülkeye de ihracat gerçekleştirmeyi başardı.
İstanbul merkezli Fan Endüstrisi Firması, Yalova’daki fabrikasında ürettiği fanları Türkiye’nin yanı sıra dünya pazarına da gönderiyor. Emak Fan Endüstrisi Genel Müdürü Ali Timurhan Güç ve Genel Müdür Yardımcısı Devrim Öner, Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde bulunan fabrikalarını gazetecilere gezdirdi.
Genel Müdür Ali Timurhan Güç özellikle metro ve otoyol tünellerinde kullanılan fanları ürettiklerini anlattı. Bugüne kadar 7 büyük metre projesi ve 220 tünel projesini bitirdiklerini ifade eden Güç, yeni bir çok projeyi sürdürdüklerini kaydetti.
40 kişiyi istihdam eden firmanın; yangın fanları, duman egzoz sistemleri ve gemi fanları gibi spesifik konularda uzmanlaştığını belirten Güç, 50 ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi.
Duman egzoz sistemlerinde uzman olduklarını ifade eden Güç, şöyle konuştu:
“Bunlar kara yolları tünelinde kullanılıyor. Metrolarda kullanılıyor. Metrolarda yangın anında duman egzozu yapmak üzere dizayn ediliyorlar. 400 derece sıcaklıkta 2 saate kadar çalışabilen fanlarımız var. Avrupa’da birkaç firmaya da OEM imalat yapıyoruz. Bu firmaları gizlilik anlaşması yaptığımız için isim açıklayamıyoruz. İspanya’da, Almanya’da, Yunanistan’da, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Asya’da Gürcistan, Rusya, Azerbaycan, Avrupa Birlikleri, Katar, Kuveyt, bunlar en büyük pazarlarımız bizim. Buralarda oldukça iddialıyız. Hatta Türkiye’den daha çok tanınıyoruz diyebilirim. Günden güne artmakla beraber şu anda 10 milyon dolar seviyesinde ihracatımız var. İnşallah hedeflerimizi gerçekleştirip imalatımızı büyütebildiğimiz takdirde bunu en az ikiye katlayacağımızı umuyorum.”
Güç, duman egzoz fanlarının yanı sıra, gemi fanları ve otopark hava sistemlerini de yaptıklarını hatırlatarak maden sektöründe kullanılan fanları da imal etmeye başladıklarını kaydetti.
Genel Müdür Yardımcısı Devrim Öner ise 400 derecede 2 saat çalışan fanların sertifikasına sahip 5 firmadan biri olduklarını vurgulayarak şöyle konuştu: "Fan motorlarında 45 kilovata kadar yerli üreticilerle çalışıyoruz. 45 kilovatın üzerine çıkan motorları ise ithal ediyoruz. Kanatların, fanların dizaynı projelendirilmesi gururla söyleyebilirim Türk malıdır. Ülkeye çok ciddi tasarruf sağladık. Türkiye genelinde 2 bin 500 tane fanımız çalışıyor. Daha önce bu fanlar yurt dışından 32 bin dolara kadar alınırken, biz piyasaya 89 bin dolardan girdik. 200 tüneldeki fanları hesapladığımızda sadece buradan ülkeye 60 milyon Euro gibi bir tasarruf oldu. Bundan da haklı olarak gurur duyuyoruz. Bunun dışında metrolar var. Yurt dışında yapmaya başladık. Şu an Gürcistan Tiflis metrosunun kabulleri yapılıyor, iş bitti. Başka projeler var. Fakat yer sıkıntımız var. Dünyada çok fazla firma yok, yani bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda firma var. Sipariş ve talep üzerine yapıldığı için bunlar düzenli olarak satılan şeyler değil. Bizi kırmak için de ciddi bir rekabet oldu. Şu an Türkiye içinde alınmış 2 metro projemiz var. Gayrettepe Havalimanı bir de Bostancı Dudullu metrosu. Önümüzdeki seneyi bu şekilde geçirmeyi planlıyoruz. Yurt dışında da projelerimiz var Gürcistan’ın devamı gelecek. Bir de gizlilik anlaşmamız olan Avrupa’daki birkaç firma var. Onlar da kendi markalarıyla bize ürettiriyorlar.”
Öner, devlet desteklerinden de yararlandıklarını, bu konuda bakanlık yetkililerine müteşekkir olduklarını sözlerine ekledi.

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