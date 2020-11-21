Yalovaspor'da 4 oyuncunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı



Recep CAN/YALOVA,(DHA)- Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Yalovaspor´da 4 futbolcu daha koronavirüse yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklama, "Futbol takımımıza 20 Kasım 2020 tarihinde tesislerimizde uygulanan rutin Kovid-19 PCR testi neticesinde 4 futbolcumuzda daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Yapılan kontrollerde toplam 7 kişinin testi ise negatife dönmüştür. Son test sonuçlarıyla beraber 22 futbolcumuz, 1 teknik heyet, 2 kulüp çalışanımız olmak üzere toplam pozitif vaka sayımız 25`tir. Pozitif bulguya rastlanan futbolcularımız ile personelimizin; idari ve sağlık prosedürleri gereği yasal süreç devam etmekte olup; durumu negatif olan futbolcularımız ve teknik ekibimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Yalova / Merkez Recep CAN

2020-11-21 15:18:21



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