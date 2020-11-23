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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu sabunun fiyatı 400 lira

İHA

Bu sabunun fiyatı 400 lira

Altın, yatırım ve aksesuardan sonra sabunda da güzellik için kullanır hale geldi. Yalova’da 24 ayar altından üretilen ve 400 liraya alıcı bulan sabun, dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.
Yalova’da 27 yıldır doğal sabun üretimi yapan Ethem Erten, imal ettiği sabunları dünyanın dört bir yanına gönderiyor. Erten, ürettiği altın sabunun cilt kırışıklıkları ile yine ciltteki lekelere karşı etkili olduğunu ifade etti. Erten, içinde 24 ayar altın parçacıkları bulunan sabuna kadınların büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Yurt dışında da rağbet gören doğal altın sabunun piyasadaki fiyatı ise 400 lira.
Piyasadan gelen arz ve talebe göre üretim yaptıklarını dile getiren Erten, “Tamamen siparişe özel üreticiyiz. Yurt içi ve yurt dışı çalışmalarımız var. Ürünlerimiz herkese hitap edilebilecek şekildedir. Yani maddi anlamda da aşırı bir fiyat değildir. Çünkü piyasada bizim kendi yaptırdığımız yağlardan yapıyoruz. Tabi şimdi son revaçta olan yeni bir üretimimiz 24 ayar granül altınlı sabun üretimimizdir” dedi.
Erten, yumuşatıcı özelliği olduğu için cilt kuruluğuna da iyi geldiğini, yüzü temizlediğini, saçların beslenmesine ve saç diplerindeki ölü hücreleri temizleyerek hava almasını sağladığını söyledi. Yediden yetmişe herkesin kullanabileceği şekilde ürettiklerini ifade eden Erten, "Vücutta kozmetik için üretilmiştir. Dolayısıyla bizde bunu insanlara bir hizmet olarak sunuyoruz. Son gündemde olan altınlı sabun ve bu gliserin bizim meyve gliserinidir. Meyve gliserininin içinde kök boyaları kullanıyoruz. Göz yakmayan bir cins üretiyoruz. Hani derler ya bazen anlatılmaz yaşanır. Onun için bunu kullanmak gerekiyor” diye konuştu.
Erten, altın sabununu Amerika, Çin, Dubai ve Rusya olmak üzere yaklaşık 25 tane ülkeye gönderdiklerini dile getirdi.

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