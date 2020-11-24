Hersek Lagünü’nde kuş türü 230’a çıktı

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Yalova Altınova Hersek Lagünü'nde yapılan son sayımın ardından kuş türü sayısı 230’a yükseldi.

Marmara Bölgesi’nin kuş çeşitliliği açısından en önemli sulak alanlarının başında gelen Hersek Lagünü, küresel açıdan AfrikaAvrupa Kuş Göç Yolu üzerinde olması nedeniyle de popülasyon artışına değer katıyor.

Alanda yapılan düzenli kuş gözlem çalışmaları sonunda Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül tarafından, balıkçılgiller familyasına ait gece balıkçılı, "Nycticorax nycticorax" gözlenerek kayıt altına alındı. Böylelikle Hersek Lagünü kuş türü sayısı 230’a ulaşmıştı.

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