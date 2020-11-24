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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova milletvekillerinden müjdeli haberler

İHA

Yalova milletvekillerinden müjdeli haberler

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ile AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol’un girişimleriyle Sağlık Bakanlığı tarafından Altınova’ya 2 önemli hizmet geliyor.
AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol,
Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz ile yaptığı görüşmede Yalova’da gerçekleştirilen yatırımlar ve kentin sağlık alanındaki ihtiyaçlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulundular. Yapılan görüşmede Altınova’ya 2 önemli tesisin yapılması sözü aldılar.
Nüfusu 30 bine ulaşan Altınova’da yeni kurulacak olan İlçe Sağlık Müdürlüğü için İlçe Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası, 112 Acil İstasyonu ve Aile Sağlığı Hizmet Binasından oluşan 3 birimin yer alacağı Entegre Sağlık Tesisi yapılmasına karar verildi.
AK Parti Yalova milletvekilleri Büyükgümüş ve Akyol; Altınova Devlet Hastanesi Bahçesine, Acil Servis Yönetmeliği’ne uygun birinci seviye acil servis hizmet binası ve Entegre Sağlık Tesisi yapımı sözünü, Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz’den aldılar.
Altınova’ya yapılması planlanan içerisinde 3 tesisin yer alacağı Entegre Sağlık Tesisi ve birinci seviye acil servis hizmet binasının çalışmalarına en kısa zamanda başlanacağını ifade eden milletvekilleri Büyükgümüş ve Akyol, “Bu önemli yatırımları ilçemize kazandırılmasında emeği geçen Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca’ya, AK Parti Yalova İl Başkanımız Sayın Muğlim Bağatar’a ve Sağlık Yatırımları Genel Müdürümüz Sayın Hüseyin İnceöz’e Yalova’mız adına teşekkür ederiz” diye konuştular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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