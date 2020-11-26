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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzmir’e yardım eli

İHA

İzmir’e yardım eli

Yalova Altınova Belediye Meclisi 2020 Kasım ayı oturumları, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın başkanlığında tamamlandı.
Altınova Belediye Meclisi’nin Kasım ayı oturumlarında gündem maddeleri ve komisyon raporları ele alındı. Meclis’te İzmir depreminden etkilenen vatandaşlara yardım gönderilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın başkanlığında yapılan 2020 Kasım Meclis toplantısında gündem maddeleri ele alındı. Meclis Üyeleri; Fevzi Arıcı, Bilal Ok, Birol Bayram, Ali Saruhan, Hasan Karabacak, Şaban Cineviz, İlknur Bayraktar, Erol Aydın ve Hüseyin Ekin Meclis Toplantısında hazır bulundular.
Meclis toplantısında gündem maddeleri görüşülürken, komisyonlardan gelen meddeler ele alındı.
Yalova AFAD İl Müdürlüğü ile koordineli olarak, İzmir depreminden etkilenen ihtiyaç sahiplerine yardım gönderilmesi, Altınova Belediye Meclis’inde yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.

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