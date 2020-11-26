Teknoloji bölgesi, Cumhurbaşkanı kararı ile ilan edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Teknoloji bölgesi, Cumhurbaşkanı kararı ile ilan edildi

DHA

Teknoloji bölgesi, Cumhurbaşkanı kararı ile ilan edildi


Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA)YALOVA Üniversitesi Merkez Yerleşkesi´nde belirlenen alanın `Yalova Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi´ olması kararlaştırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın 25 Kasım 2020 tarihli ve 31315 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 3196 sayılı kararı gereğince, `Yalova Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi´ alanı ilan edildi. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, "Ortaklarımızı daha çok iş dünyasından seçerek, İmes Organize Sanayi Bölgesi Yönetimini, Tersaneler Birliğini, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası´nı katarak 4 üniversite ile beraber şirketi oluşturduk ve 15 milyon TL´lik sermaye ile dosyamızı revize ettik. Sanayi Bakanlığımızdaki görüşmelerimizde olumlu geçti. Yalova bölgesi böyle bir çalışma için son derece elverişli. İş dünyasının maharetiyle, alanıyla, birikimiyle, teknolojisiyle, üniversitenin beynini, fikrini, bilgisini, akademik birikimini birleştirerek buradan hem Yalova´mız hem üniversitemiz hem de ülkemiz için değer üretmek üzere böyle bir merkezi kurduk. 24 Kasım Öğretmenler Gününde de sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla işlem tamamlanmış oldu" dedi.
Bilgiler veren Cebeci, "Yaklaşık 40 ofisli, salonu, atölyesiyle beraber bizim kampüste olacak. Onun bir ikinci ünitesini de İmes Organize Sanayi Bölgesinde oradaki sektöre uygun şekilde yeni ofislerle zenginleştireceğiz. Ama ilk hamlesini hemen önümüzdeki yılın yani projelendirme bittikten sonra inşaat projelendirmesi, önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren yapımına başlayacağız ve nasip olursa bu yaza bitirmeyi planlıyoruz. Bizim buradaki akademisyenlerimizin hemen iş dünyasıyla kendi alanlarıyla ilgili partnerlerini bulup, şirketler oluşturup, buradaki ofisleri kiralayıp ve çalışmaya başlamaları için şimdiden startı verdik. Yalova iline teknoloji ve üretim alanında büyük katkılar sağlayacak olan Teknoloji Geliştirme Bölgemizin başta üniversitemiz olmak üzere ilimize, yöremize ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR
2020-11-26 14:03:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yalova’da üniversite ve sanayi işbirliğiyle teknopark kurulacak
YEREL HABERLER Yalova’da üniversite ve sanayi işbirliğiyle teknopark ...
Başkan Oral’a ‘Yılın Hizmet Adamı’ ödülü
YEREL HABERLER Başkan Oral’a ‘Yılın Hizmet Adamı’ ödülü
İzmir’e yardım eli
YEREL HABERLER İzmir’e yardım eli
Termal kaplıcalar günü birlikçilerin gözdesi oldu
YEREL HABERLER Termal kaplıcalar günü birlikçilerin gözdesi oldu
Yalova milletvekillerinden müjdeli haberler
YEREL HABERLER Yalova milletvekillerinden müjdeli haberler
Hersek Lagünü’nde kuş türü 230’a çıktı
YEREL HABERLER Hersek Lagünü’nde kuş türü 230’a çıktı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X