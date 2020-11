Yalovaspor - Erbaaspor: 0-1

Recep CAN / YALOVA,(DHA)STAT: Yalova Atatürk

HAKEMLER: Burak Akdağ (xx), Mustafa Burak Kuş (xx), Fırat Olgun (xx)

YALOVASPOR: Ahmet Pekgöz (xx) Fatih Hüseyin Salım (xx), Cemal Doğu (xx) (Dk.76 Cenk Kuşku ?), Erhan Bal (xx), Oğuzhan Bozkurt (xx) (Dk.78 Ümran Zanbak ?), Alperen Topçular (xx), Mehmet Murat Gülbaba (xx), Emrah Şahinçiftçi (xx) (Dk.88 Kutsal Manici ?), Onurcan Küçük (x), Yakup Kayış (x), İbrahim Anıl Tekeli (x)

ERBAASPOR: Taylan Arman (xxx) Fikret Sevilgen (xxx), Emre Baysal (xxx), Yağız Rüştü Aktaş (xx) (Dk.69 Can Berk Özçakır x), Yunus Ünsal (xxx) (Dk.90+3 Emirhan Çavuş ?), Oğuzhan Yıldırım (xx) (Dk.59 Rıdvan Özçelik x), Yusuf Yağcı (xxx), Mustafa Emin Birinci (xx), Burak Can Akıncı (xx), Talha Özcan (xx), Ertuğrul Şenlikoğlu (xx)

GOL: Dk.86 Yusuf Yağcı (Erbaaspor)

SARI KARTLAR: Cenk Kuşku (Yalovaspor), Fikret Sevilgen, Emre Baysal (Erbaaspor)Misli.com 3´üncü Lig 3´üncü Grup´ta mücadele eden Yalovaspor, karantina süresinin dolması sonrasında çıktığı lig maçında Erbaaspor´a 1-0 mağlup oldu. Konuk ekip Erbaaspor mücadelenin 86´ncı dakikasında Yusuf Yağcı ile bulduğu golle üç puana ulaştı. Bu sonuçla Yalovaspor 2 puanda kalarak grubunda son sıraya demir attı. Tokat temsilcisi Erbaaspor ise puanını 10´a yükseltti.DHA-Spor Türkiye-Yalova / Merkez Recep CAN

