Yalova'da ambulans otomobil ile çarpıştı: 2 yaralı

Yalova'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölcük Devlet Hastanesi'nden aldığı hasta ile yola çıkan ambulans, Altınova ışıklı kavşakta B.K. idaresindeki 77 ABB 744 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sağlık görevlileri ve ambulans içerisindeki hasta yara almazken, otomobil içerisindeki sürücü B.K. ile eşi M.K. yaralandı. Yaralılar ile hasta, olay yerine gelen ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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