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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye personeline temel ilkyardım eğitimi

İHA

Belediye personeline temel ilkyardım eğitimi

Yalova Altınova Belediyesi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çeşitli birimlerde görev yapan belediye personeline yönelik temel ilk yardım eğitimi düzenliyor.
Altınova Belediyesi tarafından Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği Binasında COVID19 kurallarına uygun şekilde verilen eğitimlerde; genel ilk yardım bilgileri, solunum yolu tıkanıklığı, kanama, yaralanma gibi konularda uygulamalı bilgiler veriliyor. Eğitimini tamamlayan personele girecekleri sınavın ardından ‘katılım belgesi’ verilecek.
İlk yardım eğitiminin insan hayatını kurtarmada çok önemli olduğunu belirten Temel İlkyardım Eğitmeni Züleyha Öksüz, “Pandemi koşulları nedeniyle belediye personelini küçük gruplar halinde eğitiyoruz. Kazalarda eğitimli personel tarafından yapılacak ilk müdahale çoğu zaman hayat kurtarıyor. Katılımcılar, eğitimden sonra girecekleri sınavda gösterecekleri başarıya göre sertifika alacaklar” dedi.
Belediye personele periyodik olarak hizmet içi eğitimler düzenlediklerini söyleyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “İlkyardım eğitimi ile hangi olay ve vaka karşısında ne yapacağını bilen, soğukkanlı bir şekilde sağlık ekipleri gelinceye kadar durumu kontrol altına alabilen ilkyardımcılar yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Alanında uzman kişiler tarafından verdiğimiz eğitimler ile bu müdahaleleri en iyi şekilde personelimize anlatıyoruz. İlkyardım konusunda hassasiyetin, toplumumuzun geneline yayılmasını önemsiyoruz” diye konuştu.

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